Çarıklı Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çarıklı Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çarıklı Milyoner filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çarıklı Milyoner konusu, özeti ve Çarıklı Milyoner oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çarıklı Milyoner filminin detayları…
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ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram'a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram'ın akraba bozuntuları mirası Bayram'a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram'ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar.
Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna'ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal - Bayram Tok
Necla Nazır - Suna
Ali Şen - Hilmi Tok
Reha Yurdakul - Osman Efendi
Belkıs Dilligil - Meloş
Selim Naşit - Muhasebe Müdürü
Hüseyin Kutman - Avukat Hürrem
Memduh Ün - Gazete Patronu
Ferdi Atuner - Cengiz
Necdet Yakın - Cemil
Nermin Denizci - Nermin
Çetin Başaran
Bilge Zobu
İhsan YüceÇARIKLI MİLYONER FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
1983 Yılı Çarıklı Milyoner filmi İstanbul Suadiye, Arnavutköy - Boğazköy ve Belgrad ormanlarında çekilmiştir