Çarıklı Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çarıklı Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çarıklı Milyoner filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çarıklı Milyoner filmini izleyecek olanların merak ettiği Çarıklı Milyoner konusu nedir, Çarıklı Milyoner oyuncuları kimler ve Çarıklı Milyoner özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram'a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram'ın akraba bozuntuları mirası Bayram'a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram'ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar.

Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna'ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Bayram Tok

Necla Nazır - Suna

Ali Şen - Hilmi Tok

Reha Yurdakul - Osman Efendi

Belkıs Dilligil - Meloş

Selim Naşit - Muhasebe Müdürü

Hüseyin Kutman - Avukat Hürrem

Memduh Ün - Gazete Patronu

Ferdi Atuner - Cengiz

Necdet Yakın - Cemil

Nermin Denizci - Nermin

Çetin Başaran

Bilge Zobu

İhsan Yüce

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

1983 Yılı Çarıklı Milyoner filmi İstanbul Suadiye, Arnavutköy - Boğazköy ve Belgrad ormanlarında çekilmiştir