Çarıkballı'dan MASKİ'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çarıkballı'dan MASKİ'ye ziyaret

Çarıkballı'dan MASKİ'ye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş'u makamında ağırladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kula ilçesi Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş'u ağırladı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanı Göksel Topçu ve Muhtar Azası Mustafa Çankaya da bulundu.

"MASKİ Mahallemizin su sorununa neşter vurdu"

Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş, "Çarıkballı Mahallemiz büyük bir mahalle. Geçmişte su sorunu çok yaşıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizde gerçekleştirdiği içme suyu sondaj ve içme suyu terfi hattı çalışmaları ile su sorunumuzu çözdü. Her zaman desteklerini bizden esirgemeyen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Hizmet ve yatırımlarımız ile Manisa gelişiyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 17 ilçeye sürekli proje ürettiklerini ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde hizmet ve yatırımlar ile Manisa'nın geliştiğini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çarıkballı'dan MASKİ'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:42:27. #1.15#

title