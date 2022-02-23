Çarıkballı çok amaçlı etkinlik salonuna kavuştu

MANİSA (Bültenler) - Başta Çarıkballı olmak üzere çevre mahallelere de hizmet verecek olan çok amaçlı etkinlik salonunun tamamlanası Muhtar Muammer Akkuş ve mahalle sakinlerini memnun etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kula'ya bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde yapımını başlattığı çok amaçlı etkinlik salonunda çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yapımı gerçekleştirilen çok amaçlı etkinlik salonu kısa bir süre sonra vatandaşların kullanımına sunulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş ile birlikte çok amaçlı etkinlik salonunda incelemelerde bulundu. Çarıkballı Mahallesi ve çevre mahallelerin de kullanabileceği çok amaçlı etkinlik salonunda inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirten Daire Başkanı Uğur Topkaya, modern ve kullanışlı bir salonun Çarıkballı'ya kazandırıldığını dile getirdi.

Muhtar Akkuş Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş ise, "Çarıkballımıza Cengiz Başkanımızın bir sözü vardı. Düğün salonumuz hayırlısıyla yapıldı. Güzel bir hizmet. İnsanlarımız içerisinde güle güle düğünlerini yapabilecek" ifadelerini kullandı.

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