Cargill, TEV ile "Geleceğe 60 Lider" programını başlattı

Cargill, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde başlattığı "Geleceğe 60 Lider" programıyla, 66 kız öğrenciye staj, mentorluk, proje yarışmaları, workshop, fabrika ziyareti ve Cargill'in liderleriyle gerçekleştirilecek eğitici çalışmalara katılma gibi imkanlar sunacak.

Cargill açıklamasına göre, programa katılan 66 öğrencinin 48'i mühendislik, 10'u veterinerlik, 8'i ise hukuk eğitimi alıyor.

Programla, maddi desteğin yanı sıra öğrencilerin eğitimine yatırım yapmak ve desteklemek suretiyle, Türkiye'deki gıda endüstrisinde daha görünür olmaları ve çeşitliliğin artması hedefleniyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye'de 60 yıl önce gıda sektörüne yönelik olarak başlayan faaliyetlerini, her yıl yaptığı yeni yatırımlar, getirdiği yeni teknolojiler ve Ar-Ge çalışmaları ile çeşitlendiren Cargill, 100'den fazla yenilikçi üründen oluşan geniş portföyünü hem gıda ve hayvan beslenmesi hem de biyoendüstri alanlarında farklı sektörlerin hizmetine sunuyor.

Türkiye genelinde 4 fabrikası, 3 ofisi ve 670 çalışanı bulunan Cargill, "Geleceğe 60 Lider" gibi programlarla, 60 yıldır Türkiye'de topluma fayda sağlamak, istihdam yaratmak, besleyici gıdalara erişimi artırmak ve toplumla iş birliği yapmak için çalışıyor.

"Programa katılan öğrencilerimizin Türkiye'nin geleceğine ışık tutacaklarına inanıyoruz"

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, programa ilişkin, "Cargill olarak kadınların çalışan, girişimci, çiftçi, eğitimci ve öğrenci olarak, küresel ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Sadece şirketimiz bünyesinde değil, toplumumuzda da cinsiyet eşitliğine öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı toplumların değer yarattığını belirten Tarakçıoğlu, "Cinsiyet eşitliğinin hayatımızın bir gerçeği haline gelmesi için gerekli tüm çabayı göstermeye kararlıyız. Bu çabamız bazen yönetim kurullarımızda cinsiyet eşitliği sağlamak, bazen de gıda, tarım ve beslenme alanlarında kadınların ön saflarda yer alması için eğitim ve çalışma olanakları sağlamak üzere hayat buluyor. İnsanların başarıya ulaşabildiği bir kültür inşa etmek için somut adımlar atıyoruz. Bu programa katılan öğrencilerimizin Türkiye'nin geleceğine ışık tutacaklarına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Kız öğrencilere verdiğimiz burslar 20 yılda yüzde 35'lerden yüzde 55'lere ulaştı"

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay ise geleceğin kadın liderlerini yetiştirmeye odaklanan programa yönelik vakıf vizyonlarına ilişkin, "54 yıldır hizmet veren, Türkiye'nin en köklü vakıflarından biri olarak ana amacımız, imkanları kısıtlı başarılı öğrencilere burs vermek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Türk Eğitim Vakfı'nın bir yılda ortalama 7 bin öğrenciye burs sağladığını ve bu sayıyı salgın döneminde 7500'e çıkardıklarını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Toplam bağışçılarımızın yüzde 65'ini kadınlar oluşturuyor. Kurumların ve özellikle bireysel kadın bağışçıların desteği ile kız öğrencilere verdiğimiz burslar 20 yılda yüzde 35'lerden yüzde 55'lere ulaştı. Güncel olarak sahada yürüttüğümüz önemli iş birliklerinin arasında yer alan, Türk endüstrisinin köklü şirketlerinden Cargill'in başlattığı 'Geleceğe 60 Lider' programına seçilen kız öğrenciler, TEV bursiyeri öğrencilerimiz arasından seçildi.

Programda mentorluk, yerinde eğitim, Ar-Ge projelerine katılım gibi olanaklardan yararlanacak kız bursiyerlerimiz, mesleki donanım kazanma ve gelecekteki başarılarının tohumlarını atma fırsatı yakalayacak. Özellikle pandemide öğrenimlerine evden devam eden kızlarımızın ev işi ve bakım yükü daha da artmış, öte yandan sosyalleşme imkanları hiç kalmamış durumda. Eğitim, hayata eşit katılımları için tek fırsatları, tek şansları, tek umutları. Bu anlamda Cargill ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri adına köprü olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan