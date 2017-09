Cargill'de Yeni İnsan Kaynakları Direktörü Banu Öksün Oldu

Öksün, Cargill'in Türkiye'den yönetilen Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika bölgesindeki insan kaynakları operasyonlarına liderlik yapacak.

Bank of America, Merrill Lynch (New York), Microsoft ve Samsung gibi firmalarda çeşitli İnsan Kaynakları pozisyonlarında görev alan Banu Öksün, son olarak yatırım bankası hizmetleri veren Ünlü & Co şirketinde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

İzmir Amerikan Koleji'nden 1993 yılında mezun olan Öksün'ün, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden lisans ve New School University (Parsons College) Media Studies MA Programı'ndan yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Öksün, Cargill ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Cargill, hayatımızın birçok alanında yer alan ve ürettiği büyük gıda markalarına tadını veren güvenilir besin içerikleri ve yağları, zirai donanıma ve tarım eko sistemine olan katkıları ve kaliteli endüstriyel ürünleri ile dünya çapında bilinen bir şirket. Yakından tanıyan herkes gibi ben de sürdürülebilir bir gelecek için yaptıkları girişimler hakkında detaylı bilgiye sahip olunca, Cargill ailesine katılmış olmaktan dolayı duyduğum mutluluğun yanı sıra kendimi hem gururlu hem de ayrıcalıklı hissettim."