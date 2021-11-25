MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden kurtardı, ödüllendirildi

Kadına yönelik şiddete duyarsız kalmayan kahraman şoföre ödül

Bıçaklı iki kişinin elinden şiddet gören kadını kurtaran şoför Barış Aytar:

"Anlık gelişen bir olaydı, içimde hiçbir korku yoktu, yoluma devam edemezdim"

"Yaralanabilirdim ama kendimden ziyade o kadının kurtarılması önemliydi, bugün olsa aynı şeyi yine yaparım korkmam"

ANTALYA - Antalya'da iki kişi tarafından cadde ortasında darp edilen kadını şehir içi otobüs şoförü kurtardı. Kameralara yansıyan o anların görüntüsü kahraman şoföre ödül getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ulaşım A.Ş.'de 07 AU 336 plakalı şehir içi otobüste CV47 hattında şoförlük yapan Barış Aytargeçtiğimiz 30 Mart tarihinde sabah saat 06.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bir kadının sokak ortasında darp edildiğini gördü. Saçından sürüklenen kadının zorla araca bindirilmek istendiğini gören Aytar, aracını sağa çekip olay yerine geldi. Barış Aytar, şiddet gören kadını kurtarırken, şüpheliler bıçak çekti. Kadın bölgeden uzaklaşırken, iki şüpheli ise bıçakla Aytar'ı tehdit etti. Kadının uzaklaştığını gören Aytar'da olay yerinden otobüse binerek ayrıldı. Duyarlı şoförün, darp edilen kadını kurtarma anı ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Barış Aytar'ın bu duyarlılığı ise Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Aytar'a, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, kadına yönelik şiddet karşısında gösterdiği duyarlılıktan dolayı plaket takdim etti.

"Amacım kadını kurtarmaktı"

30 Mart 2021 tarihinde yaşadığı olayı anlatan Barış Aytar, " Aşık Veysel Caddesi üzerinde bir kadın iki kişi tarafından darp ediliyordu. Aracımı durdurup indim ve kadını kenara çektim. Bu kez kişi bana çektiği bıçakla saldırmaya başladı. İkinci kişi de bana bıçak çekti ve oda geldi. Amacım onlarla kavga etmek değil kadını kurtarmaktı. O kişilerin sakinleşmesini istedim. Ama onlar tekrardan kadını kovalamaya başladılar. Kadın o esnada kendini kurtarmıştı" diye konuştu.

"Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım"

O an yaralanmayı bile göze aldığını dile getiren Aytar, " Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım, hiç düşünmem. Anlık gelişen bir olaydı. İçimde hiçbir korku yoktu. Yoluma devam edemezdim. Trafikte çok sürücü vardı bana yardım etmek yerine hepsi seyretmeyi tercih etti. Yaralanabilirdim ama kendimden ziyade o kadının kurtarılması önemliydi. Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım korkmam. Bu davranışı da bir ödül için yapmadım. Kadını kurtardıktan sonra yoluma devam ettim. Sonradan böyle oldu. Ama Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden arama olunca şaşırdım. Plaket verildiği için de mutlu oldum" dedi.