Çaresiz bekleyişleri sonlandıran kurbağa adamlar
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Çaresiz bekleyişleri sonlandıran kurbağa adamlar

Çaresiz bekleyişleri sonlandıran kurbağa adamlar Yaz aylarıyla birlikte artan boğulmalar, kurbağa adamların önemini bir kez daha ortaya koydu Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesinde görev yapan ve yaz aylarıyla birlikte artan boğulmalar nedeniyle arama...

27.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:10

Çaresiz bekleyişleri sonlandıran kurbağa adamlar

Yaz aylarıyla birlikte artan boğulmalar, kurbağa adamların önemini bir kez daha ortaya koydu

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesinde görev yapan ve yaz aylarıyla birlikte artan boğulmalar nedeniyle arama kurtarma çalışması yapan kurbağa adamların üstlendikleri görevin önemi bir kere daha ortaya çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığının artması üzerine serinlemek isteyenler Van Gölü başta olmak üzere gölet ve akarsulara akın ediyor. Zaman zaman üzücü olayların da yaşandığı yaz aylarında en büyük görev ise kurbağa adamlara düşüyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Hakkari, Iğdır, Muş ile Ağrı illerinde de göreve giden Sualtı Grup Amirliği ekipleri, ailelerin çaresiz bekleyişine de çare oluyor. Özellikle gölet, akarsu ve barajlarda boğulan kişinin cesedini bazen günler sonra bularak ailelere teslim eden kurbağa adamların üstlendiği görevin önemi yaz aylarında bir kez daha ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş'in dereye düşerek kaybolmasının ardından harekete geçen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, zorlu çalışmanın ardından minik kızın cansız bedenini bularak ailesine teslim etmişti. Son olarak Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Adakent köyü yakınlarındaki Balık Gölü'ne yüzme amaçlı girerek boğulan Murat Bulut isimli gencin cansız bedenini bulmak için Van'dan 1 gemi adamı ve 4 kurbağa adamla hareket eden polis ekibi, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın sonucunda gencin cansız bedenini bulmuştu.

Özellikle yüzme bilmeyen kişilerin derinliğini bilmediği, dibini görmediği veya bel bölgesini geçen derinlikteki sulara girmemesini isteyen kurbağa adamlar, çocukların ise kesinlikle ailelerinden habersiz suya girmemesini önerdi.

Çaresiz bekleyişleri sonlandıran kurbağa adamlar

Kaynak: İHA

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