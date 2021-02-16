Cardi B çiftlikte yaşamak istiyor

Cardi B ailesiyle birlikte bir çiftlikte yaşamak istiyor. Eşi Offset'ten Kulture adında iki yaşında bir kızı olan ünlü kadın rapçi, Facebook Messenger'ın Watch Together platformunda yayınlanan 'Cardi Tries' adlı reality show'un yeni bölümünde, bir çiftlikte yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimledi. Kovboy kıyafetleri giyen yıldız, şehirden uzakta bir yaşamı bizzat tecrübe etmek için country müzisyeni Mickey Guyton ile bir araya geldi. Mickey Guyton şovun tanıtım klibinde 'Cardi B çiftlik s

Kaynak: DailyMotion.com