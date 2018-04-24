Çardak'ın En Hızlısı Cem Yalın Oldu

İlk kez bir otomobil sporları etkinliğine ev sahipliği yapan 7,1 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilen yarış, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk'ün verdiği start ile başladı.

Çardaklıların yoğun ilgisine sahne olan ve 3 çıkış üzerinden koşulan organizasyon sonunda Kategori 1'de Opel Corsa GSI ile İzmir'den Kaan Kara, Kategori 2'de Renault Clio Sport ile Ankara'dan Refik Bozkurt ve Kategori 4'te de Mitsubishi Lancer EVO IX Maxi ile İstanbul'dan Cem Yalın birincilikleri paylaşan isimler oldular. GP Garage My Team adına yarışan Yalın, 04.10.86'lık zamanıyla günün en hızlı çıkışına imza atan isim oldu.

Mahalli klasmanda ise İzmirli sporcular arasından Kategori 1'de Fiat Palio ile İsmail Cabacı ve Kategori 2'de de Honda Civic Type-R EP3 ile Alper Akgün birincilikleri paylaşan isimler oldular.

2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'na 19-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul Otomobil Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan 2.ayak yarışları ile devam edilecek…