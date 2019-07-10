Çardak Havalimanı'ndan Haziran ayında 53 bin 975 yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Denizli Çardak Havalimanı'ndan Haziran ayında 53 bin 975 yolcunun uçuş gerçekleştirdiği ve 572 ton yük taşındığı belirtildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; haziran ayında Denizli Çardak Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 42 bin 239, dış hat yolcu trafiği 11 bin 736, toplam yolcu trafiği ise 53 bin 975 oldu. Çardak Havalimanı'na iç hat iniş kalkış yapan uçak trafiği 525oldu. Dış hatlar uçak trafiği 56olmak üzere toplam uçak trafiği 581'e ulaştı.

2019 yılı Haziran ayında Çardak Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 572 ton oldu.

Diğer yandan, Çardak Havalimanı'nda 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 315 bin 589'a, uçak trafiği 2 bin 901'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 146 ton oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA