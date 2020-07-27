Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
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Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında iki katı artış yaşandığını söyledi ve insanların artık hastalığı önemsemez olduklarını belirtti.

27.07.2020 08:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:34

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında artış yaşandığı uyarısında bulundu. "Ağır pnömoni olgularında da artış var" diyen Tükek, "İnsanlar artık hastalığı önemsemez hale geldi. Ev gezmeleri, bayramlaşmalar sıkıntı olabilir. Telefonla bayramlaşalım" dedi.

Çin, Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs salgınında vaka sayıları 1000'lerin altında seyrederken, salgın boyunca en fazla vakaya rastlanan yer 16 milyonluk İstanbul oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 46'sının İstanbul'da tespit edildiğini açıklarken İstanbul'un en büyük üniversite hastanelerinden biri olan Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta sayısında yaşanan artış endişe yarattı.

"İKİ KATI KADAR BAŞVURU VAR"

Koronavirüs başvurularının iki kat arttığını açıklayan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Milliyet'e şunları söyledi: "Önceki döneme göre gelen hasta sayısının neredeyse iki katı kadar başvuru var. Gelenler içerisinde de ağır vakalar bulunuyor.

"İNSANLAR ÖNEMSEMİYOR"

Dikkat edilmezse sayı yükselir. Dün dışardaydım, maske takan görmedim. Takanlar da burun altı takıyor. Bunu bir türlü oturtamadık. Bakanlığın tüm uyarılarına rağmen insanlar önemsemiyor. Önemsenmezse eski rakamlara geri dönebiliriz. Bu işin şakası yok.

BAYRAMLAŞMA UYARISI

Salgın boyunca çok dikkat eden insanlar ani gafletle bile tedbirlerini gevşettiğinde hasta olabiliyor. Etrafımızda hastalık taşıyan bir sürü insan var. Hasta olan ama hastalığının farkında olmayan bir sürü taşıyıcı var.

Hafif bir öksürük, bir boğaz ağrısını önemsemiyor. Basit gördükleri bu boğaz ağrısı koronavirüs olabilir. Dolayısıyla ev gezmeleri, bayramlaşmalar büyük sıkıntı olabilir. Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayı uzaktan yapalım.

Geçen bayram sokağa çıkma yasağı vardı, o süreç rahatlıkla atlatıldı. Bu bayramda serbest, şimdi bir de insanlar artık hastalığı önemsemez hale geldi. Ama yoğun bakımdaki hasta sayıları azalmıyor. Sayı aynı veya hafif yükselişte.

Bayramda yaşlı ziyaretleri olacak. O büyükleri hasta etmememiz lazım. Onlarda hasta olursa durum daha da kötü olur."

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var

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Haber Yorumları (5)
GULAY: bu süreç çok uzadı ve insanlar bıktı artık. şimdi sürü psikolojisi uygulanıyor bulaşana bulaşacak atlatan iyileşecekl atlatamayan ölecek başka varmı çözüm aylardır aynı şeyler
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KARACADA: Ya tamam hoca dogru insanlar cahil doğru bir de unsanlarin tedbir yorgunu oldugunu gormek lazim cunku bu iş cok uzadi artik
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MERT ÖREN: Hoca sen İstanbul diyorsun Türkiye de her taraf aynı durumda. Özellikle Ankara ve gençlerin çok gezdiği Kızılay, Ulus ve Eryaman semtleri. Çok yakında vakalar patlayacaktır. Allah sonumuz hayır etsin. Özellikle yaşlılarımız bu dönemde evlerinizde kalın.
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