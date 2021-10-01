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Çapa motoru devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çapa motoru devrildi: 1 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün Çayboyu mevkiinde meydana geldi. Gürün istikametinden Malatya istikametine hareket halinde olan M.K. yönetimindeki çapa motoru sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. M.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Çapa motoru devrildi: 1 yaralı

Çapa motoru devrildi: 1 yaralı

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