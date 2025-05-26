CANVA ÇÖKTÜ MÜ || Canva'ya neden girilmiyor, sorun ne? (26 MAYIS 2025)

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla birçok Canva kullanıcısı, uygulamaya erişim sağlayamadıklarını belirterek sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Uygulamanın aniden açılmaması ve içeriklerin yüklenmemesi, platformda teknik bir sorun olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Kullanıcılar, "Canva çöktü mü?" sorusuna yanıt ararken, yaşanan erişim probleminin nedeni merak konusu oldu. Peki, 26 Mayıs 2025 tarihinde Canva neden açılmıyor, sorun ne zaman giderilecek? İşte yaşanan son gelişmeler ve detaylar…

CANVA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Popüler tasarım platformu Canva, 26 Mayıs 2025 itibarıyla bazı kullanıcılar tarafından erişim problemiyle gündeme geldi. Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar, sayfanın açılmadığını veya yavaşladığını belirterek sosyal medyada yoğun şekilde şikayetlerini dile getirdi. Bu gelişmenin ardından "Canva çöktü mü?", "Canva neden açılmıyor?" gibi sorular araştırma konusu oldu.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ

CANVA NEDEN AÇILMIYOR?

Canva'nın resmi durum sayfasına (canvastatus.com) göre bazı servislerde geçici erişim sorunları yaşandığı ve teknik ekiplerin problemin çözümü için çalıştığı bildirildi. Henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da, problemin sunucu kaynaklı kısa süreli bir kesinti olduğu değerlendiriliyor.

Kullanıcıların ara ara yaşadığı bu tür kesintiler, genellikle sistem güncellemeleri ya da yoğun sunucu trafiğinden kaynaklanabiliyor. Gelişmeler oldukça Canva tarafından resmi kanallar üzerinden bilgilendirme yapılması bekleniyor.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

Canva'da son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

Canva'da son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler