Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
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Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)

13.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:19
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)

BİR DE AYAK BULUNDUSakarya'da, Çark Deresi içerisi ve kenarlarında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma genişletildi.

BİR DE AYAK BULUNDU

Sakarya'da, Çark Deresi içerisi ve kenarlarında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma genişletildi. Çalışmalar sırasında bir ayak bulundu. Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet bulundu.

İçerisinden et ve kemik parçaları çıkan ikinci çanta ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Burada diğer parçalarla eşleştirilen parçaların aynı cesede ait olduğu belirlenirken, cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin hem dere içinde hem de karada yaptığı arama çalışmaları sürüyor.


Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:23:14. #1.14#
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