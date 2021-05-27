Cansuyu Derneği, Filistin'deki savaş mağdurlarına sıcak yemek dağıttı

Cansuyu Derneği, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinli mağdurlara acil insani yardımları ulaştırdı.

Cansuyu Derneği, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinli mağdurlara acil insani yardımları ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplam 60 binden fazla insanın yuvasını kaybettiği bölgede, insani yardım çalışmaları yoğunlaşıyor.

Birçoğu çocuk olmak üzere yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırılarda birçok ev kullanılamaz hale geldi. Cansuyu ekipleri, bölgedeki binlerce savaş mağduruna sıcak yemek dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Gazze'de insanlık onurunun son direnişinin yaşandığını belirtti.

Köylü, 2007 yılından beri bölgede birçok yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Son saldırılarla beraber Gazze'deki yardımlarımızı yoğunlaştırdık ve son 2 haftada 10 binlerce mağdur kardeşimize acil insani yardımlarımızı ulaştırdık. Son olarak yuvasından olmuş binlerce kardeşimize sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Oradaki partner kuruluşlarımız aracılığı ile kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan