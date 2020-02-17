Cansu Tosun bu sefer klip yıldızı oldu
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Cansu Tosun bu sefer klip yıldızı oldu

Luc Besson imzalı 'Anna' ve 'I Am You' gibi filmlerde rol alarak yurtdışında emin adımlarla ilerleyen Cansu Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham'ın son şarkısı 'Juli' için kamera karşısına geçti.

17.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:54
Cansu Tosun bu sefer klip yıldızı oldu

Rol aldığı 'I Am You' adlı filmi yakın zamanda ABD'de gösterime giren ve filmin galası için 'a giden başarılı oyuncu , yurtdışındaki çalışmalarına son sürat devam ediyor. Yakın zamanda Türkiye'de vizyona girecek filmin beyazperde heyecanını yaşayan Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham'ın son şarkısının klibinde rol aldı.

Ekranların sevilen oyuncusu, yıllardır hayranı olduğu ve şarkılarını severek dinlediği müzisyenin 'Juli' adlı şarkısının klip çekimleri için Frankfurt'ta kamera karşısına geçti. Siyah beyaz olarak çekilen klipte yüksek bir binanın çatısında sahnelediği zorlu performansla dikkat çeken Tosun'un rol aldığı klibi Katja Kuhl yönetti.

Başarılı oyuncunun yazıp rol aldığı 'Alive' adlı kısa filmi de çok yakında festival yolculuğuna başlayarak izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler
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