Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı
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Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı

18.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:01

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimlerin başında gelen fenomen Cansu Taşkın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek sütyensiz pozunu hayranlarının beğenisine sundu.

Geçtiğimiz aylarda abisini koronavirüs salgınına kurban veren Cansu Taşkın, cenazenin üzerinden çok geçmeden evinde doğum günü partisi vermesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

"ACIMIZA SAYGI DUYUN" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili yapılan haberler sonrası bir açıklama yapan Taşkın, "Ailecek kenetlendiğimiz bu dönemde acı kaybımız üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve acımıza saygı duyulmasını önemle rica ederim. Ailem adına bu açıklamayı yapmak zorundayım ve onları korumaya sonsuza kadar devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Cansu Taşkın'ın o pozu;

Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Taşkın son olarak 628 bin takipçili Instagram hesabından gündem olacak bir pozunu paylaştı. Dar elbisesiyle objektifin karşısına geçen ünlü fenomenin sütyensiz olduğu görüldü. Kısa sürede dikkat çeken paylaşımın altına takipçiler tarafından birçok eleştiri içerikli yorum atıldı. Taşkın ise fotoğrafının altındaki yorumlara sınırlama getirdi.

Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı
Haber Yorumları (4)
HAKAN: Fenomenlik eşittir boş işler ve bol para.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HASKÖY: pır fena
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AD: güzel bayan. . . . . . süper. . . . . . . . .
Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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500
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