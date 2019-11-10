Cansu'nun ailesi yardım bekliyor

10.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:51

İZMİR'in Bornova ilçesinde, beyin sapında kötü huylu tümör tespit edilen Cansu Özdemir (20), 3 yıldır farklı hastanelerde tedavi görüyor. Cansu'nun babası Metin Özdemir kızını tedavi ettirmek için maddi durumunun yetersiz olduğunu söyleyerek, "Çocuğumuzun yanından ayrılamadığımız için çalışamıyorum. Çıkmazın içindeyiz, yetkililerin yardım etmesini istiyoruz" dedi.

Bornova'da 2016 yılında lise öğrencisi olan Cansu Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede, beyin sapında kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Tümörün, beyin sapında olmasından dolayı yarısı alınabildiği için Cansu bir türlü eskisi gibi olmadı. Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, pazartesi günü yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tedavi gören kızlarının yanından bir an olsun ayrılmayan Fatma ve Metin Özdemir (50) çifti, maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu. Tek isteğinin kızının sağlığına kavuştuğunu görmek olduğunu söyleyen Metin Özdemir, "2017 yılında Cansu'nun beyin sapında kötü huylu tümör olduğu ortaya çıktı. O tarihten bu yana da sürekli hastanelerdeyiz. Kızım bu sürede çeşitli tedaviler gördü, kemoterapiler aldı. Anne ve babası olarak 3 yıldır sürekli onunla beraberiz. Hal böyle olunca, iş anlamında sıkıntılar yaşadık. Son zamanlarda kızımın durumunun kötüleşmesi sebebiyle palyatif bakım gerekti. Fakat birçok hastane bizi kabul etmedi. Son olarak Cansu'yu, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne yatırdık. Ne eşim, ne de ben, kızımızla ilgilendiğimiz için çalışamıyoruz ve bu yüzden çok zor durumdayız. Evimizin kirasını dahi ödeyemiyoruz. Çıkmazın içine girdik ve oradan çıkamıyoruz. Çocuğumuzun yanında olmak zorundayız" dedi.KOMŞULARI DESTEK OLUYORKomşuları olarak Özdemir ailesine destek olmaya çalıştıklarını belirten Sevgi Arslan (50) ise şunları söyledi:

"Bizler komşuları olarak aileye elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ancak bizim de bir aile düzenimiz olduğu için bir yere kadar yardımcı olabiliyoruz. Kendi aramızda topladığımız bir yardım var. Ancak o yardımla bu iş çözülmez. Anne ve baba maddi olarak çok zor durumda. Cansu biraz toplanana kadar yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz."

Kaynak: DHA