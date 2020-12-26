Cansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşındadır? Cansu Canan Özgen evli mi, sevgilisi var mı? Cansu Canan Özgen mesleği nedir?

Cansu Canan Özgen İlber Ortaylı ile yaptığı canlı yayından sonra tekrar gündeme gelmiştir. TV8 ekranlarında sunuculuk yapan Canan Özgen hakkında araştırıma yapılıyor. Maden Mühendisliği bölümünde eğitim alan Özgen, spikerliği ile adından söz ettiriyor. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşında? Cansu Canan Özgen evli mi, sevgilisi var mı?

Cansu Canan Özgen, İstanbul'da doğmuştur ve İngilizce Maden Mühendisliği eğitimi almıştır. İlk olarak BJK TV'de sunuculuk kariyerine başladı ve ardından Habertürk TV'ye geçti. Şimdilerde TV8 ekranlarında sunuculuk yapan Canan Özgensıkça araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmenidir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Canan Özgen, tarih bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. Cansu Canan Özgen İlber Ortaylı ile tarih görüşmeleri de yapmaktadır. Televizyon kariyeri için ise diksiyon dersleri aldı.

BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyeri sonrası Habertürk TV'ye geçti, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara geldi. 2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sundu. Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeyi sürdürdü. 1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla sevenleri karşısına çıktı.

Cansu Canan Özgen evli mi sorularının cevabı ise evet. Cansu Canan Özgen, 9 Şubat 2020 tarihinde ise basketbolcu Erden Eryüz ile hayatını birleştirdi.