Cansu, 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

19.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:14

İZMİR'in Bornova ilçesinde, beyin sapında kötü huylu tümör tespit edilen Cansu Özdemir (20), yaklaşık 3 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi. Bir süre önce, tedavi masraflarını karşılayamadığını söyleyerek yardım çağrısında bulunan baba Metin Özdemir (50) ise cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Bornova'da 2016 yılında lise öğrencisi olan Cansu Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede, beyin sapında kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Tümörün, beyin sapında olmasından dolayı yarısı alınabildiği için bir türlü eski sağlığına kavuşamadı. Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, pazartesi günü yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tedavi gören kızlarının yanından bir an ayrılmayan anne Fatma ve baba Metin Özdemir, maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek, tedavi masraflarının karşılanması için yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu. Talihsiz kız, bugün sabah 04.00 sıralarında, tedavi gördüğü hastanede 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.Cansu Özdemir için, Bornova'daki Hüseyin İsabey Camii'nde, ikindi ezanını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, baba Metin Özdemir ve anne Fatma Özdemir'in yanı sıra, genç kızın akrabaları ve arkadaşları katıldı. Acılı baba, taziyeleri kabul etti. Genç kızın tabutunun üzerine, beyaz duvak örtüldü. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Cansu, Bornova Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA