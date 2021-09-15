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Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu İşyeri sahibi Salih Demir: "Merhametli bireyler yetiştirelim" Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınması ile ilgili konuşan işyeri sahibi güvenlik kameralarını izlerken çevredekilerin duruma duyarsız...

Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu

İşyeri sahibi Salih Demir : "Merhametli bireyler yetiştirelim"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınması ile ilgili konuşan işyeri sahibi güvenlik kameralarını izlerken çevredekilerin duruma duyarsız kalmasına üzüldüğünü söyledi.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Atatürk Caddesindeki bir giyim mağazası önünde bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını gören işyeri sahibi Salih Demir, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Demir, görüntüleri incelediğinde cansız mankenin çalındığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C.'yi gözaltına aldı.

"Duyarsız insanlara üzüldüm"

İşyeri sahibi Salih Demir, hırsızlık sırasında "Ben buradaki mağazanın sahibiyim. Burada bir hırsızlık olayı oldu. Mevzu hırsızlık değil, mevzu burada hırsız mankeni alıp gidiyor ama diğer insanlar elini atıp durdurmuyor. Ben insanlık namına çok şeyin kaybolduğuna inanıyorum. Bu bizim memleketimiz için de geçerlidir. Elinizden geldikçe büyükleri olarak merhameti, insanlığı, öğretin. Bir insanın merhameti yoksa, insanlığı yoksa, ne halkına, ne ailesine, ne çocuğuna faydası olur. Elinizden geldikçe merhametli bireyler yetiştirin ki bu nesli kurtaralım. Yoksa kurtaramayacağız. Siz sizden olanı Allah yoluna sokarsanız, emin olun bu çevremiz daha düzgün olur" ifadelerini kullandı.

Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu

Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu

Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu

Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri
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