Cansever - Şeytan Diyor Ki şarkı sözleri! 'Şeytan Diyor Ki' şarkısı sözleri nelerdir? Cansever kimdir?
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Cansever - Şeytan Diyor Ki şarkı sözleri! 'Şeytan Diyor Ki' şarkısı sözleri nelerdir? Cansever kimdir?

12.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:04
Cansever - Şeytan Diyor Ki şarkı sözleri! 'Şeytan Diyor Ki' şarkısı sözleri nelerdir? Cansever kimdir?

Cansever'in yeni parçası Youtube'a yüklendi. Şeytan Diyor Ki şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi aştı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Şeytan Diyor Ki şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.

Cansever'in yeni şarkının sözleri merak edildi. Peki, Şeytan Diyor Ki şarkı sözleri nedir?

ŞEYTAN DİYOR Kİ ŞARKI SÖZLERİ

Aramızda mesafeler

Uykusuzdur, bende ki geceler

Özleminle çok savaştım

Binlerce yerimden yaralandım

Aramızda mesafeler

Uykusuzdur, bende ki geceler

Özleminle çok savaştım

Binlerce yerimden yaralandım

Şeytan diyor ki kalk şimdi!

Git kapısına dayan şimdi!

Doya, doya öpüp, sarılırsa

Özlemiştir oda demek ki

Şeytan diyor ki kalk şimdi!

Git kapısına dayan şimdi!

Doya, doya öpüp, sarılırsa

Özlemiştir o da demek ki!

Nerdesin sen şimdi?

Yemeğini yedin mi?

Uykusuz musun sen de?

Yoksa benim gibi?

Sinirin geçti mi, moralin düzeldi mi?

Senden haber almayınca merak ediyorum seni

Nerdesin sen şimdi?

Yemeğini yedin mi?

Uykusuz musun sen de?

Yoksa benim gibi?

Sinirin geçti mi, moralin düzeldi mi?

Senden haber almayınca merak ediyorum seni

Şeytan diyor ki kalk şimdi!

Git kapısına dayan şimdi!

Doya, doya öpüp, sarılırsa

Özlemiştir oda demek ki!

Şeytan diyor ki kalk şimdi!

Git kapısına dayan şimdi!

Doya, doya öpüp, sarılırsa

Özlemiştir oda demek ki!

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Cansever'in yeni şarkısı Şeytan Diyor Ki 5 Şubat 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa süre içinde 1.5 milyon izlenme ve 33 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Cansever

Düzenleme: Dark Sound

Mix & Master: Dark Sound

Kurgu Edit: Yusuf Altınlar, Drunk Lion Production

Yönetmen: Emrah Useinov

Haber Yorumları
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