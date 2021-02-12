Cansever - Şeytan Diyor Ki şarkı sözleri! 'Şeytan Diyor Ki' şarkısı sözleri nelerdir? Cansever kimdir?
Cansever'in yeni parçası Youtube'a yüklendi. Şeytan Diyor Ki şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi aştı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Şeytan Diyor Ki şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.
Cansever'in yeni şarkının sözleri merak edildi. Peki, Şeytan Diyor Ki şarkı sözleri nedir?
ŞEYTAN DİYOR Kİ ŞARKI SÖZLERİ
Aramızda mesafeler
Uykusuzdur, bende ki geceler
Özleminle çok savaştım
Binlerce yerimden yaralandım
Aramızda mesafeler
Uykusuzdur, bende ki geceler
Özleminle çok savaştım
Binlerce yerimden yaralandım
Şeytan diyor ki kalk şimdi!
Git kapısına dayan şimdi!
Doya, doya öpüp, sarılırsa
Özlemiştir oda demek ki
Şeytan diyor ki kalk şimdi!
Git kapısına dayan şimdi!
Doya, doya öpüp, sarılırsa
Özlemiştir o da demek ki!
Nerdesin sen şimdi?
Yemeğini yedin mi?
Uykusuz musun sen de?
Yoksa benim gibi?
Sinirin geçti mi, moralin düzeldi mi?
Senden haber almayınca merak ediyorum seni
Nerdesin sen şimdi?
Yemeğini yedin mi?
Uykusuz musun sen de?
Yoksa benim gibi?
Sinirin geçti mi, moralin düzeldi mi?
Senden haber almayınca merak ediyorum seni
Şeytan diyor ki kalk şimdi!
Git kapısına dayan şimdi!
Doya, doya öpüp, sarılırsa
Özlemiştir oda demek ki!
Şeytan diyor ki kalk şimdi!
Git kapısına dayan şimdi!
Doya, doya öpüp, sarılırsa
Özlemiştir oda demek ki!
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Cansever'in yeni şarkısı Şeytan Diyor Ki 5 Şubat 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa süre içinde 1.5 milyon izlenme ve 33 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Cansever
Düzenleme: Dark Sound
Mix & Master: Dark Sound
Kurgu Edit: Yusuf Altınlar, Drunk Lion Production
Yönetmen: Emrah Useinov