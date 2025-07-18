Canselin Tilbe Uslu kimdir? Somer Şefin sevgilisi Canselin Tilbe Uslu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Canselin Tilbe Uslu kimdir? Somer Şefin sevgilisi Canselin Tilbe Uslu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Somer Şefin sevgilisi Canselin Tilbe Uslu merak konusu haline geldi. Peki, Canselin Tilbe Uslu kimdir? Somer Şefin sevgilisi Canselin Tilbe Uslu kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar…

Sosyal medyada paylaşılan tatil kareleri sonrası, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kısa sürede gündeme oturdu. Görüntülerde yer alan isim olan Canselin Tilbe Uslu, kamuoyunun dikkatini çekti ve hakkında birçok soru gündeme geldi. Peki, Canselin Tilbe Uslu kimdir? Somer Şefin sevgilisi Canselin Tilbe Uslu kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Somer Sivrioğlu'nun özel hayatıyla ilgili gündem olan isme dair tüm ayrıntılar ve Canselin Tilbe Uslu hakkında bilinenler…

CANSELİN TİLBE USLU KİMDİR?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yeniden magazin gündemine geldi. Son günlerde Çeşme ve Dalyan'da tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sivrioğlu'nun, yanında yer alan genç isim büyük merak uyandırdı. Paylaşımların ardından Sivrioğlu'nun yeni sevgilisinin kim olduğu kısa sürede araştırılmaya başlandı.

Canselin Tilbe Uslu kimdir? Somer Şefin sevgilisi Canselin Tilbe Uslu kaç yaşında, ne iş yapıyor?Somer Şefin sevgilisi Canselin Tilbe Uslu kaç yaşında

Sivrioğlu'nun birlikte olduğu isim, dijital medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren Canselin Tilbe Uslu oldu. Edirne doğumlu olan Uslu'nun, sosyal medya yönetimi ve dijital içerik üretimi üzerine hizmet veren Vox Creative Agency adlı ajansın kurucu ortağı olduğu biliniyor. Sanat tarihi ve oyunculuk eğitimi alan Uslu, aynı zamanda birçok markaya stratejik iletişim desteği sağlıyor.

Öte yandan ikili arasındaki 25 yaş farkı da kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. Somer Sivrioğlu ile Tilbe Uslu arasındaki birliktelik, hem magazin dünyasında hem de sosyal medya platformlarında ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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