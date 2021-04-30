Cansel Elçin'den baba-kız hikayesi

Cansel Elçin, Cansu Boğuşlu'nun yeni kısa filmi 'Bulutlardan Aşağı' için Kapadokya'da kamera karşısına geçti. Oyuncuya, genç yetenek Lavinya Ünlüer ile Özlem Conker eşlik etti. İşte detaylar...

Cansel Elçin, yönetmen Cansu Boğuşlu'nun yeni kısa filmi 'Bulutlardan Aşağı'nın çekimlerini tamamladı. Kapadokya'da gerçekleşen projede Elçin, genç yetenek Lavinya Ünlüer ile kamera karşısına geçti. Bir baba-kız hikayesinin anlatıldığı kısa filmde, Özlem Conker de rol alıyor. Uluslararası festivallerde yarışacak olan filmin yapımcılığını ise genç yaşında yaptığı prodüksiyonlarla Hollywood'un dikkatini çeken Ali Mahir Aksu üstlendi.

Kaynak: Snob Magazin