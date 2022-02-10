Canlı yayınında yaptığı dans nedeniyle soruşturma açılan Twitch yayıncısı için savcılıktan karar geldi
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Popüler canlı yayın platformu Twitch'te "Yaşasın Irkımız" şarkısı ile yaptığı dans nedeniyle soruşturma açılan Pqueen adlı Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu hakkında savcılıktan karar geldi. Yayıncı, savcılık kararını Twitter'dan takipçileri ile paylaştı.
Geçtiğimiz aylardaki canlı yayınında yaptığı bir dans nedeniyle hakkında soruşturma açılan Twitch yayıncısı Pqueen, "Ayyy aşırı komik bir konu hakkında hakkımda soruşturma açıldı gittim ifade verdim bugün." yazılı ifadede bulunarak olayı aktaran yayıncı hakkında açılan soruşturma karara varıldı.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Popüler Twitch yayıncısı Pqueen, savcılık kararını Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Savcılığın kararında, "Şüpheli hakkında atılı suçun yasal unsurları itibari ile oluşmaması nedeniyle kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA," ifadeleri yer vererek soruşturmanın kapanarak takipsizlik kararı verildi.
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SAVCILIK KARARINI TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Pqueen'in Twitter'dan paylaştığı kararda, "Tüm dosya kapsamından, şüphelinin Twitch isimli platform üzerinden paylaştığı videoda "yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız, söylenir türkümüz çağlardan çağlara… hahaha" şeklinde sarf ettiği sözlerinin soruşturma veya kovuşturmayı gerektirir herhangi bir suç unsuru içermediğinin anlaşılmakla, şüpheli hakkında atılı suçun yasal unsurları itibari ile oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" ifadeleri yer aldı.