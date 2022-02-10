Canlı yayınında yaptığı dans nedeniyle soruşturma açılan Twitch yayıncısı için savcılıktan karar geldi

Geçtiğimiz aylardaki canlı yayınında yaptığı bir dans nedeniyle hakkında soruşturma açılan Twitch yayıncısı Pqueen, "Ayyy aşırı komik bir konu hakkında hakkımda soruşturma açıldı gittim ifade verdim bugün." yazılı ifadede bulunarak olayı aktaran yayıncı hakkında açılan soruşturma karara varıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Popüler Twitch yayıncısı Pqueen, savcılık kararını Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Savcılığın kararında, "Şüpheli hakkında atılı suçun yasal unsurları itibari ile oluşmaması nedeniyle kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA," ifadeleri yer vererek soruşturmanın kapanarak takipsizlik kararı verildi.

SAVCILIK KARARINI TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Pqueen'in Twitter'dan paylaştığı kararda, "Tüm dosya kapsamından, şüphelinin Twitch isimli platform üzerinden paylaştığı videoda "yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız, söylenir türkümüz çağlardan çağlara… hahaha" şeklinde sarf ettiği sözlerinin soruşturma veya kovuşturmayı gerektirir herhangi bir suç unsuru içermediğinin anlaşılmakla, şüpheli hakkında atılı suçun yasal unsurları itibari ile oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" ifadeleri yer aldı.