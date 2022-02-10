Canlı yayınında yaptığı dans nedeniyle soruşturma açılan Twitch yayıncısı için savcılıktan karar geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Canlı yayınında yaptığı dans nedeniyle soruşturma açılan Twitch yayıncısı için savcılıktan karar geldi

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te "Yaşasın Irkımız" şarkısı ile yaptığı dans nedeniyle soruşturma açılan Pqueen adlı Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu hakkında savcılıktan karar geldi. Yayıncı, savcılık kararını Twitter'dan takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz aylardaki canlı yayınında yaptığı bir dans nedeniyle hakkında soruşturma açılan Twitch yayıncısı Pqueen, "Ayyy aşırı komik bir konu hakkında hakkımda soruşturma açıldı gittim ifade verdim bugün." yazılı ifadede bulunarak olayı aktaran yayıncı hakkında açılan soruşturma karara varıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Popüler Twitch yayıncısı Pqueen, savcılık kararını Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Savcılığın kararında, "Şüpheli hakkında atılı suçun yasal unsurları itibari ile oluşmaması nedeniyle kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA," ifadeleri yer vererek soruşturmanın kapanarak takipsizlik kararı verildi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Canlı yayınında yaptığı dans nedeniyle soruşturma açılan Twitch yayıncısı için savcılıktan karar geldi

SAVCILIK KARARINI TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Pqueen'in Twitter'dan paylaştığı kararda, "Tüm dosya kapsamından, şüphelinin Twitch isimli platform üzerinden paylaştığı videoda "yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız, söylenir türkümüz çağlardan çağlara… hahaha" şeklinde sarf ettiği sözlerinin soruşturma veya kovuşturmayı gerektirir herhangi bir suç unsuru içermediğinin anlaşılmakla, şüpheli hakkında atılı suçun yasal unsurları itibari ile oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" ifadeleri yer aldı.

Canlı yayınında yaptığı dans nedeniyle soruşturma açılan Twitch yayıncısı için savcılıktan karar geldi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Pelin Baynazoğlu, Twitch Rivals, Twitch, pqueen, Gamegar-Twitch, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title