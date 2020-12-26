Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak

26.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:29

Tarihçi İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek "Maşallah, şuna bak" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayının bittiğini sanıp söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında İlber Ortaylı'yı konuk etti. Cansu Canan Özgen'in sunuculuğunu yaptığı, İlber Ortaylı'nın konuğu olduğu Instagram canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı.

"MAŞALLAH, ŞUNA BAK"

Yayının sonunda Cansu Canan Özgen, "Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere" dedi. İlber Ortaylı Özgen'e "Sağ ol" diye yanıt verdi. Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı daha sonra "Maşallah şuna bak" dedi. Özgen ise Ortaylı'nın sözlerine gülerek "Hocam" diye yanıt verdi.

Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, İlber Ortaylı'nın sözleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Twitter'da "İlber Ortaylı" etiketinde yüzlerce paylaşım yapıldı.

Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Çocuk Gazete Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 17:29:27. #1.14#
title