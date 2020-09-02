Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu
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Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu

Rol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle gündem oldu.

02.09.2020 08:28 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:50

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde başrol oynayan Biran Damla Yılmaz ile partneri Burak Yörük, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yayını kapattığını zanneden Yılmaz, yaptığı mimikle dikkatlerden kaçmadı.

CANLI YAYIN KAZASI

Rol arkadaşıyla farklı yerlerde çekimde olan Yılmaz, Yörük ile vedalaşıp canlı yayından çıkmak istedi. Yörük'ün yayından çıkmasıyla canlı yayını kapattığını zanneden Yılmaz, gülerken bir anda gözünü devirerek başka yöne baktı. Genç oyuncunun bu anları ise Instagram'da kısa sürede gündem oldu.

Başrollerini Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı Baraj dizisinin çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu. Çekimlerine başlanan dizi yeni sezonda ekrana gelecek.

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu
Haber Yorumları (9)
SAMMZONE: Bunu gündelik hayatta çoğumuz yapmıyor muyuz? küçük büyük farketmeden genç yaşlı farketmeden. çoğumuz dışarıya gülerek bakıyoruz ama hemen ardından somurtuyoruz. bunun şöhretle vs alakası yok yaşanmışlıklar, sıkıntılar, tükenmişlik, mutsuzluk hepsi sebep oluyor.
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BUNLARI ALAYI BÖYLE: Hala rol yapıyorlar halk size bir rol yapmasın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANKARA: Sanal şizofrenler
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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