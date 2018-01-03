Canlı Yayındaki İtirafa Müebbet

Canlı yayındaki itirafa müebbet

Kaybolduğu ileri sürülen babalarını öldürüp fosseptik çukuruna attıklarını canlı yayında itiraf eden zanlılara ceza yağdı.



GAZİANTEP - Gaziantep'te kaybolduğu ileri sürülen babalarını öldürüp fosseptik çukuruna attıklarını canlı yayında itiraf eden zanlılara ceza yağdı.78 yaşındaki Ali Sönmez'i öldüren torunu ve kızının sevgilisine müebbet, kızına ise 17 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kasten öldürmek" ve "Öldürmeye azmettirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Fatma Tiryaki, Mahey Öztürk ve Ali Sönmez bugün sonkez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede sonkez savunma yapan tutuklu sanıklar pişman olduklarını söylerken Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların güvenlik kamerası ve cep telefonu sinyallerinin doğrultusunda cinayeti planlayarak işlediklerini belirtti.

Yaşlı adamın kaybolduğu gün sanıkların hastaneden çıkarken kameralar tarafından tespit edildiği belirtilen mütealada sanıkların müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti sanıklara ceza yağdırdı. Mahkeme tutuklu sanıklar Mahey Öztürk ile Ali Sönmez'e "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, Fatma Tiryaki'ye de "öldürmeye azmettirme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

26 Ekim 2015 tarihinde yaşanan olayda Gaziantep'te yatırıldığı hastaneden yakınları tarafından çıkartılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Ali Sönmez'in cesedi, kızı Fatma Sönmez'in özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programdaki itirafının ardından 'Mahey' diye bilinen ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Mahir Ö.'nün yer göstermesiyle fosseptik çukurunda bulunmuştu.