Canlı yayında Ukraynalı doktorlara sorulan soru, stüdyoyu buz kestirdi: Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz?

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta "ateşkes" haberi beklerken, İngiltere'de yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu Adil Ray'ın canlı yayındaki tavrı tepkilerin odağı haline geldi.

"KAÇMAK YERİNE NEDEN ORADASINIZ?"

Adil Ray, programda konuk olarak iki Ukraynalı doktor Kateryna ve Oleksandr'ı ağırladı. Önce genel durum hakkında konuşulan program, Ray'in soruları nedeniyle buz kesti. Doktorlara "Kaçmak yerine neden oradasınız?" diye soran Ray, "Yaralıları tedavi etmek için" yanıtını aldı.

"ARKADAŞLARINIZIN SİZİN İÇİN ÖLDÜ, NE HİSSEDİYORSUNUZ?"

Ray daha sonra Ukraynalı doktorlara sorduğu yeni soruyla herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Doktorlara "Arkadaşlarınız sizin için öldü. Neler hissediyorsunuz?" diye sordu. Ukraynalı doktorların bu sırada gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Yayından sonra sunucu Ray'a yönelik tepki yağdı.