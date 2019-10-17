Canlı yayında Trump'ın mektubuyla ilgili Hande Fırat'ı, şaşkına çeviren sözler: Mektup gönderene g....ş zaten

17.10.2019 22:40

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunumuyla ekrana gelen Gece Görüşü programında CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile MHP'li Metin Özkan arasında ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Özkan, Trump'ın mektubuyla ilgili, "Mektup gönderene g....ş zaten." ifadelerini kullandı.

Metin Özkan

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEKTUBU YIRTMIŞ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un canlı yayında, "Mektup ile tweet ile arasında fark var. Mektup devlet arşivine girer" demesi üzerine MHP'li Metin Özkan, "Mektup gönderene g.....ş zaten. Cumhurbaşkanı o mektubu yırtıp atmış zaten" ifadelerini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istemişti.

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı "Şahin Cilo", asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a "General Mazlum Kobani" diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önermişti.

Trump'ın mektubunun tam metni şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

"GENERAL MAZLUM TAVİZ VERMEYE RAZI"

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump