Canlı yayında talihsiz kaza! Sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
ABD'li eski model ve televizyon sunucusu Jenny Scordamaglia, bir gece kulübünde röportaj yaptığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Scordamaglia'nın sütyen giymemesi nedeniyle canlı yayında göğüsleri ortaya çıktı. Güzel sunucu, bu sırada hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.
Canlı yayınlardaki talihsiz kazalara bir yenisi de ABD'de eklendi. Eski model ve televizyon sunucusu 28 yaşındaki Jenny Scordamaglia, gece kulübünde röportaj yaptığı sırada gömleğinin azizliğine uğradı.
SÜTYEN GİYMEMESİ BAŞINI YAKTI
Gömleğinin düşmesi nedeniyle güzel sunucunun göğüsleri açıldı. Bu sırada durumu toparlamaya çalışan Scordamaglia'nın hiçbir şey olmamış gibi röportajlarına devam etmesi dikkat çekti.
DAHA ÖNCE DE BENZER KAZALAR YAŞAMIŞTI
Güzel televizyon sunucusu, daha önce de benzer kazalarla karşı karşıya kalmıştı. Jenny Scordamaglia, normal televizyon yayınlarının yanı sıra ilginç şekilde programları sunmasıyla biliniyor. Scordamaglia son olarak bir yemek programına, yapımcı kadın ile birlikte çıplak katılmıştı.
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