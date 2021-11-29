Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında İstanbul Pendik'te ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'in olayı işlenmeye başladı. Canlı yayına çıkan Kibiz'in sevgilisi Yadigar Kepçe'nin daha önce sayısız suça karıştığı öğrenildi.

"CUMHURBAŞKANI OLSAM CEZAEVİ İNŞA EDERİM"

Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiası üzerine canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, "Sizi zamanında içeri almadıkları için siz böyle devam ediyorsunuz abi. Aslında problem sizde değil. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten elimde bir yetki olsa, 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek. Bunları toplayacağım vereceğim ellerine briket falan kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar" dedi.

"BEN KARINLARINI DOYURMAM KENDİ EKTİKLERİNİ YESİNLER"

Sözlerine devam eden Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir de onlara fide, tohum. Karınlarını da doyurmak lazım. Ektiklerini yesinler. Hiç onlara yemek de pişiremem devletini imkanlarını ona mı şey yapacağız. Devletin o kadar yaşlısı var çoluğu var çocuğu var. Kadın kaçmış inşallah senden bir şey yapmadıysan. Kaçırın kaçırın kadınları, gelin ben de arayın."

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet