Canlı yayında pahalı paltosu soruldu, Veyis Ateş ailesiyle yanıt verdi: Orta halin biraz üstünde bir aileydik

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen Veyis Ateş, canlı yayında hakkında iddialara yanıt verdi. 10 bin euroluk palto ve 600 euroluk şapkalı fotoğrafıyla ilgili konuşan Ateş, "Benim babam emekli bir din görevlisi, emekli olduktan sonra yıllarca zeytin ticareti yaptık orta halin biraz üstünde bir aileydik. Bugünlere geldik ve bugünlerde kazandığımız bir paramız var" dedi.

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği belirtilen ve dün istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk TV Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, hakkındaki iddiaların ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

İsmail Saymaz'ın "Senin hakkında çok iddialar var" sorusuna Veyis Ateş "Tırnak içinde medyanın monşerleri bu çocuk dün geldi bugün buradan buraya geldi. Çok pahalı kravatlar takıyor" yanıtını verdi.

"ORTA HALİN BİRAZ ÜSTÜNDE BİR AİLEYDİK"

İsmail Saymaz'ın "Palton 10 bin euro, şapkan da 600 euro. Nasıl olur bu?" sorusuna yanıt veren Ateş, "Benim babam emekli bir din görevlisi, emekli olduktan sonra yıllarca zeytin ticareti yaptık orta halin biraz üstünde bir aileydik. Bugünlere geldik ve bugünlerde kazandığımız bir paramız var. Paltomu terzide diktirdiğim için 6-7 bin lira ödemiş olabilirim. Kaşkol da onun hediyesi, fötr şapka da orada kafama taktığım bir şapka" ifadelerini kullandı.