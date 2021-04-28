Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi

Kolombiya'da Zoom üzerinden yaptığı derse ara verdiği sırada kamerasını kapatmayı unutan öğretmen, eşinin bluzunu kaldırıp göğüslerini öptü. O anları bütün öğrenciler izledi.

Kolombiya'da bir Katolik okulunda görev yapan fizik öğretmeni Ruben Dario Parras, Zoom üzerinden ders verdi. Bir süre sonra derse ara veren öğretmen bu sırada kamerasını kapatmayı unuttu.

EŞİNİN GÖĞÜSLERİNİ ÖPTÜ

Kamerasını kapattığını düşünen öğretmen yanına gelen eşinin bluzunu kaldırıp göğüslerini öptü. O sırada derste olan herkes öğretmenin eşinin göğüslerini öptüğü anlara şahit oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Öğretmenin bu davranışı karşısında bazı öğrencilerin güldükleri duyuldu. Öğretmen ise canlı yayında yaşanan olay sonrası öğrencilerden özür diledi. Öğretmen, yaptığı açıklamada eşinin bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormak için odaya geldiğini belirtip, "O sırada kameranın kapalı olduğunu sandığım için eşimin göğüslerini öptüm. Bu davranışımdan dolayı herkesten özür dilerim." dedi.

Okul müdürü Duran Cespedes, yaptığı açıklamada olayın çok ciddi bir durum olduğunu ve soruşturma açıldığını söyledi.