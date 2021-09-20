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Canlı yayında mikrofonu açık unutan Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak sözler: Son program kovulduk

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemi oldu. Programa alkollü çıktığı ileri sürülen Bülent Ersoy'un mikrofonun açık olduğunu fark etmeden "Son program kovulduk" demesi de yayına yansıdı.

Diva lakaplı Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in merakla beklenen programı Benzemez Kimse Bize, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın ilk konuğu ise başarılı sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Davranışlarından dolayı alkollü olduğu ileri sürülen Ersoy'un sözleri de gündem oldu.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medyada hızla yayılan "Canlı yayına alkollü çıktı" iddiasına programda cevap veren Bülent Ersoy, "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim" dedi. Öte yandan programda Tilbe'nin sahnede uzun kalması Ersoy'u kızdırdı. Ersoy "Ne yapıyor bu be" diyerek tepki gösterdi.

Canlı yayında mikrofonu açık unutan Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak sözler: Son program kovulduk

"SON PROGRAM KOVULDUK"

Yıldız Tilbe sahnede şarkı söylerken arkada mikrofonunun açık olduğunu fark etmeden konuşmaya devam eden Diva, "Son program kovulduk" dedi. Usta sanatçının bu sözleri de kesilmeden ekrana verildi.

Canlı yayında mikrofonu açık unutan Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak sözler: Son program kovulduk

Canlı yayında mikrofonu açık unutan Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak sözler: Son program kovulduk

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Canlı yayında mikrofonu açık unutan Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak sözler: Son program kovulduk
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