Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar

12.11.2019 00:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:37

MİT Eski Üyesi Mehmet Eymür ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek birbirlerini CIA ajanı olmakla suçladı. Perinçek'in kendisi hakkında dile getirdiği iddialara cevap veren Eymür, Perinçek'in yalan söylediğini ileri sürerek canlı yayın teklifinde bulundu. Tartışma sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu "Türkiye'nin Nabzı"nda konuşan Doğu Perinçek, MİT'çi Mehmet Eymür'ü darbe dönemlerinde işkence yapmakla ve Amerika'ya çalışmakla suçladı. Bu iddialar üzerine programa telefonla katılarak cevap hakkını kullanan Eymür, Perinçek'in yalan söylediğini asıl Amerika'ya çalışanın da yine kendisi olduğunu ileri sürdü.

"DOĞU PERİNÇEK, ABD AJANIDIR"

MİT Eski Üyesi Mehmet Eymür, Türkiye'de iki tane Amerikan casusu olduğunu ve bu iki casusun Turan Çağlar ve Sabahattin Savaşman'ın olduğunu iddia etti. Bu iki casusunda Perinçek ile beraber olduğunu söyleyerek Perinçek'in ABD ajanı olduğunu iddia etti. Ayrıca Eymür, Perinçek'e "Hiram Abbas'ı öldürttünüz" sözlerini kullandı.

"AMERİKA'YA MEMURLUK YAPTINIZ"

Perinçek ise bu iddialarla ilgili "Yalan söylüyor. Sabahattin Savaşman ile beraber CIA'ye çalıştılar, Savaşman'ın itiraflarını da kitap olarak yayınladık. Sizlerin bu ülkenin başına 12 Mart, 12 Eylül çoraplarını Amerika ile gladyo ile ördüğünüzü, orada Amerika'ya memurluk yaptığınızı biz yayın organlarımızda gümbür gümbür ortaya koyduk ve vazifemizi yaptık. Biz Hirem Abbas ve Mehmet Üymür'ün CIA ve MİT'e çalıştığını, 12 Mart darbesindeki rollerini, işkencelerdeki rollerini anlattık." ifadelerini kullandı.