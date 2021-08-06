Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları kötülemek isterken olayı Ukraynalı kadınlara getirdiler
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Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları kötülemek isterken olayı Ukraynalı kadınlara getirdiler

Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları kötülemek isterken olayı Ukraynalı kadınlara getirdiler
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Türkiye'ye gelen mültecilerin durumunun masaya yatırıldığı radyo programında olay bir anda erkek muhabbetine döndü. Programdaki konuşmacılardan biri "Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Afganistan üzerinden Türkiye'ye gelen mültecilerle ilgili tartışmalar devam ederken "Son Ses" adlı yerel bir radyo kanalında yapılan yorumlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

"UKRAYNA'DAN BAYAN MÜLTECİLER GELSE KONUK EDERİZ"

Programda mültecilerle ilgili ırkçı ve cinsiyetçi yorumlarda bulunan gazeteci Murat Karakaş, "Mülteciler öyledir. Aslında Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz aslında. Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi… Ukrayna'dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı? Sen misafir edemezsin ama ben senin yerine 2-3 tane ederim" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞŞIN, SAVAŞIRSA DA ÖLSÜN"

Açıklamasının devamında "Bunlarla yaşamaya hazmetmeliyiz diyenler bir zahmet Afganları Suriyelileri evlerinde misafir etsinler görelim" diyen Karakaş, şöyle devam etti: "Savaş varmış ülkesinden kaçıyormuş. Kaçmasın! Savaşsın, savaşırsa da ölsün."

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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