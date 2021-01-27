Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı

Muğla Dalaman'da 23 yaşındaki Hasan Kiraz, 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programına çıkarak kayıp çocuklarını aradı.

TAZMİNAT PARASINI AĞABEYİ ÇEKMİŞ

Müge Anlı, bu kayıp dosyasıyla ilgili olarak, kaybolmadan kısa bir süre önce trafik kazası geçiren ve engelli kalan Hasan Kiraz'a maddi ve manevi tazminat ödendiğini ortaya çıkardı. Bu tazminatın alınması konusunda sigortacı olduğu söylenen Süheyla ve Niyazi adlı iki şahsın aileye yardımcı olduğu öğrenildi. Asıl dikkat çeken nokta ise Hasan Kiraz'ın kaybolduktan sonra paranın, ağabeyi Hüseyin Kiraz tarafından çekilmesi ve Niyazi adlı şahsa para vermesi oldu.

14 KİŞİ SİGORTA USULSÜZLÜĞÜNDEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Müge Anlı; Sakarya Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla Niyazi ve Süheyla adlı şahısların da aralarında bulunduğu 14 şahsın organize şekilde sigorta usulsüzlüğüne karışma iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

"ŞEBEKEYLE NE BAĞLANTISI VAR, ARAŞTIRILACAK"

Bugün de Hasan Kiraz'ın ailesi, Müge Anlı'nın canlı yayınındaydı. Gözaltının detaylarını aktaran Müge Anlı; "Niyazi, sigorta usulsüzlüğü ile ilgili teknik takibe takıldı. Üstelik yaptığı konuşmalar sırasında Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsediyordu. Şimdi Hasan Kiraz'ın kaybıyla, Niyazi Demiröz'ün karışmış olduğu şebekenin ne bağlantısı var, o araştırılıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı