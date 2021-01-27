Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
CANLI YAYIN: Mesut Özil için imza töreni!

Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı

27.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:10

Müge Anlı'nın programında, 4 yıldır kayıp olarak aranan Hasan Kiraz'ın dosyası işlendi. Kaybolmadan önce kaza geçirip engelli kalan şahsa ödenen tazminatın, şahsın ağabeyi tarafından alındığı ortaya çıktı. Ağabey Hüseyin Kiraz, sigorta usulsüzlüğüne karıştığı şüphesiyle canlı yayında gözaltına alındı.

Muğla Dalaman'da 23 yaşındaki Hasan Kiraz, 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programına çıkarak kayıp çocuklarını aradı.

TAZMİNAT PARASINI AĞABEYİ ÇEKMİŞ

Müge Anlı, bu kayıp dosyasıyla ilgili olarak, kaybolmadan kısa bir süre önce trafik kazası geçiren ve engelli kalan Hasan Kiraz'a maddi ve manevi tazminat ödendiğini ortaya çıkardı. Bu tazminatın alınması konusunda sigortacı olduğu söylenen Süheyla ve Niyazi adlı iki şahsın aileye yardımcı olduğu öğrenildi. Asıl dikkat çeken nokta ise Hasan Kiraz'ın kaybolduktan sonra paranın, ağabeyi Hüseyin Kiraz tarafından çekilmesi ve Niyazi adlı şahsa para vermesi oldu.

14 KİŞİ SİGORTA USULSÜZLÜĞÜNDEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Müge Anlı; Sakarya Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla Niyazi ve Süheyla adlı şahısların da aralarında bulunduğu 14 şahsın organize şekilde sigorta usulsüzlüğüne karışma iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

"ŞEBEKEYLE NE BAĞLANTISI VAR, ARAŞTIRILACAK"

Bugün de Hasan Kiraz'ın ailesi, Müge Anlı'nın canlı yayınındaydı. Gözaltının detaylarını aktaran Müge Anlı; "Niyazi, sigorta usulsüzlüğü ile ilgili teknik takibe takıldı. Üstelik yaptığı konuşmalar sırasında Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsediyordu. Şimdi Hasan Kiraz'ın kaybıyla, Niyazi Demiröz'ün karışmış olduğu şebekenin ne bağlantısı var, o araştırılıyor" dedi.

Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
GARIBAN: polis oturup bu programı izliyor herhalde suçlular hazır geliyor itiraf falan
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YASLI KURT: Baa da 50 kisilik ekip ver, aşı bilem bulurum laa
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANONİM: SOYTARILIK.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Türk Antalya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:52:23. #1.16#
title