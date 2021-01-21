Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı

Yalova'da 12 yaşındaki kız çocuğu, canlı yayında gördüğü Emirhan Arslan'ın 3 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu. Arslan, program sırasında polis ekiplerince gözaltına alındı ve tutuklandı. Arslan'ın "Bir ay sonra çıkacağım" yanıtı ise herkesi şoke etti.

Show Tv'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında evlenme vaadiyle insanları dolandıran Melisay Tosun'un 16 yaşında evden kaçıp Emirhan Arslan'ın yanına gittiğini ve gittikten sonra da evlilik çetesine dahil olduğu ortaya çıktı.

TELEVİZYONDA GÖRÜP TANIDI

Bu nedenle programa katılan Emirhan Arslan, dün yayınlanan programda İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre 3 sene önce cinsel istismarda bulunduğu kız, programı izlerken Emirhan Arslan'a denk geldi ve ailesine haber verdi. Ailesi hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri Emirhan Arslan'ı yayındayken gözaltına aldı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Yalova'ya getirilen Emirhan Arslan, Bu gün Adliyeye sevk edildi. Arslan Çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanarak İzmit Kandıra cezaevine gönderildi.

Emirhan Arslan

"BİR AYA ÇIKARIM"

Adliyeden ekipler tarafından çıkarılan Emirhan Arslan, gazetecilerin "Nasıl küçücük bir çocuğu istismar edersin?" sorusuna "Ben yapmadım, bir aya çıkarım" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL