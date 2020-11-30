Canlı yayında gelen soruya sinirlenen Fatih Altaylı küplere bindi: A be beyinsiz!

Habertürk'te Teke Tek Bilim programında izleyicinin "Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz" mesajına sinirlenen Fatih Altaylı küplere bindi. Altaylı, "A be beyinsiz! Fazla hakaret etmeyeyim bu beyinsiz bile sana iltifat olacak, yaşam formusun aslında" ifadelerini kullandı.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Teke Tek Bilim' programında "Mars'ta enerji kaynakları var mı?" konusu konuşulurken, bir izleyiciden gelen soru Fatih Altaylı'yı kızdırdı.

İzleyici gönderdiği mesajda, "Dünya pandemiyi, ekonomiyi konuşurken sen kimden emir alıyorsun da milletin kafasını bulandırıyorsun, Mars'a hanginiz gittiniz de bunları anlatıyorsunuz?" derken, Altaylı'nın tepkisi sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

"BU BEYİNSİZ BİLE SANA İLTİFAT OLACAK"

Altaylı gelen mesaja, "A be beyinsiz! Fazla hakaret etmeyeyim bu beyinsiz bile sana iltifat olacak, yaşam formusun aslında. Bunları konuşmadığın için bugün elinde avucunda ne varsa Katarlılara falan satıyorsun, bunları konuşmadığın için pandemiyle ilgili acaba Çin'den mi aşı gelir, Amerika'dan mı, Almanya'dan mı gelir diye konuşuyorsun" diyerek cevap verdi.

"AHMAKLAR SÜRÜSÜYLE MUHATAP OLMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Tepkisini sürdüren Altaylı, "Bunları konuşmadığın için böyle bir mesaj çeken ahmaklar sürüsüyle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Bunları konuşacağız kardeşim. Pandemi konuştuğumuz zaman diyorsunuz ki "vay pandemi konuşmak için hangi mihraklardan emir aldınız? Size kalırsa hiç konuşmamak lazım. Allah'tan sizi takmıyoruz biz. Çünkü adam olmadığınızı düşünüyoruz. O yüzden bizi seyretmeyin kardeşim gidin pandemi, ekonomi seyredin. Survivor falan seyredin, magazin programı seyredin" dedi.

"SİZLERLE AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN DOLAYI MUTSUZ OLUYORUM"

Altaylı bu tip izleyicilerin kendi programını izlememesini söylerken, "Asabımı bozmayın. Gerçekten sinirleniyorum. Sizlerle aynı havayı solumaktan dolayı mutsuz oluyorum. Çünkü gerçekten dünyanın kısıtlı kaynaklarını sizin gibilerin tüketmesine üzülüyorum" şeklinde konuştu.

"BELKİ SİZİN ÇOCUKLARINIZ İNSAN GİBİ YAŞAR"

Altaylı açıklamalarının devamında, "Bunları konuşacağız biz çünkü belki sizin çocuklarınız insan gibi yaşarlar. Sizin çocuklarınız belki başka uluslarının sermayelerinin yanında çalışmak zorunda kalmazlar. Sizin için değil çocuklarınız için konuşuyoruz tamam mı aptallar?" dedi.