Canlı yayında karısının cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum - Haberler Magazin
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Canlı yayında karısının cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

İnternet üzerinden tanışarak evlendiği eşinin cinsel içerikli görüntülerini internette gören ve o anlara ilişkin videoyu FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında izleten Celal Bilgin, "Birinciye olmuş, ikinciye gider bidaha kabul ederim. Niye? Sonuçta ortada çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciye bir daha kabul ediyorum bak" dedi.

FOX TV'de ekrana gelen Fulya İle Umudun Olsun programında yaşananlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Samsun'da yaşayan Celal Bilgin isimli genç, internet üzerinden tanışarak kısa süre içerisinde evlendiği Güldeniz Bilgin'in hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden cinsel içerikli videoları izlemeye başlayan Celal Bilgin, bir videoda eşini gördü. Vücudundaki ameliyat izlerinden eşini tanıyan Celal Bilgin, bunun üzerine çocukları için DNA testi yapılmasını istedi. Celal Bilgin'in annesi, kaçarak evlenen çocuklarıyla ilgili yaşananları anlattı. Evlilik öncesi Güldeniz Bilgin ile Celal Bilgin'in birliktelik yaşadığını öğrendiğini anlatan anne, gelinin kendi elleriyle yıkadığını söyledi.

Canlı yayında eşinin cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum

Geçmişte yaşananların üzerine sünger çeken anne ise genç çiftin mutlu olması için elinden geleni yaptı. Anne Zeynep Bilgin, "Cahil ya. Banyo yaptırdım.. Bak yavrum dedim, sen bir şeyler bilmiyordun dedim. Kızım dedim naptınız.. Yapmış bir cahillik, yuvalarını dağıtmasınlar. Daha küçük bunlar cahiller" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında eşinin cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum

Celal Bilgin ise, "Birinciye olmuş, ikinciye gider bir daha kabul ederim. Niye? Sonuçta ortada çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciye birdaha kabul ediyorum bak" dedi.

Canlı yayında karısının cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum
Haberler.com - Magazin Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı

Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı
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Yorumlar (1)
Qwe Qwe:Evet mübarek cuma günü arka planda hayırlı cumalar yazısıyla rezalet bir algı oluşturmaya çalışmak. İşte tam olarak bu. Yazılmış bir senaryo ucuz oyuncular. Allah sizi ıslah etsin
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Haber: Canlı yayında karısının cinsel içerikli videosunu izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum - Haberler Magazin
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