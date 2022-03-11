Canlı yayındaki iltifatların perde arkası belli oldu
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Habertürk TV sunucusu Hülya Hökenek ile Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasındaki karşılıklı iltifatlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hüseyin Öztel, yaşanan diyaloğun perde arkasını gazeteci Arif Hür'e anlattı.
Habertürk sunucusu Hülya Hökenek ile Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasındaki karşılıklı iltifatlar yüzleri gülümsetmişti.
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Kar çok güzel yağıyor şu an." dedi. Bunun üzerine araya giren Hülya Hökenek, "Sen de çok güzel görünüyorsun" şeklinde yanıt verdi. Daha sonra Hüseyin Öztel, "Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi" diyerek gündem yarattı. Sosyal medyaya damga vuran bu diyalog sonrası ilk açıklama Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den geldi.
Gazeteci Arif Hür'e konuşan Öztel, "Bu diyaloğun bu denli gündem olacağı aklıma bile gelmezdi. Hülya Hökenek benim arkadaşım. Tıpkı kanalda çalışan diğer arkadaşlar gibi. Şirket içerisinde birbirimize sıcak davranıyoruz. İnsanların yüzünde tebessüme vesile olduysak buna ancak sevinirim" dedi.
Sözlerini sürdüren Hüseyin Öztel, "Yıllardır hava olaylarıyla ilgileniyorum bu denli ünlü olmamıştım. Arkadaş muhabbetinden de olsa kısa süreli ünlü oldum" şeklinde konuştu.
Hüseyin Öztel, Meteoroloji mühendisi, gazeteci, TV haber programı sunucusudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hüseyin Öztel, mesleğe 2010 yılında Sky Türk TV kanalında başladı. Burada üç yıl kadar hava durumunu sunan Öztel, 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti. Halen bu kanalda haftanın her günü Hava Durumu programını sunmaya devam eden Öztel, 2013 yılında Zeynep Mengi ile evlendi. 1 çocuk babasıdır.