Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
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Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz

A Haber ekranlarında yayınlanan programa telefonla bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Atatürk'le ilgili söylemlerine ilişkin gelen tepkilere "Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım? Yunanı, Fransızı şimdi seni ne yapıyordu? Terbiyesizler" sözleriyle yanıt verdi.

Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
14.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:29

ABD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi adlı programa telefonla bağlandı.Korona virüs salgını ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, gelen bazı yorumlar üzerine bir anda isyan etti.

"YUNANI FRANSIZI SENİ NE YAPIYORDU?"

Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili söylemlerine ilişkin gelen tepkilere yanıt veren Çilingiroğlu, "Adama bak ya! Ya hocam Atatürk'ü sevmek için birisinden izin mi alacağım? Atatürk'ü sev ya. Niye sevmeyeceğim? Yunanı, Fransızı seni ne yapıyordu? Terbiyesizler ya!" ifadelerini kullandı.

SUNUCU DA MÜDAHALE EDEMEDİ

Programın sunucusu Hikmet Öztürk, Mehmet Çilingiroğlu konuşurken araya girmek istedi ancak ünlü profesör izin vermeyerek konuşmasına devam etti. Çilingiroğlu'nun tepki gösterdiği anda stüdyoda bulunan konukların tavrı dikkat çekti.

Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz

Güncel Manşet

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