Canlı yayında Alevilere ağza alınmayacak küfürler! Tepkiler çığ gibi artınca gözaltına alındı

Yakup Tilki isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabından tepki çeken bir video yayınladı. Alevileri hedef alan Tilki'nin paylaşımında yer verdiği ifadeler ve küfürler duyanlara pes dedirtti.

"BUNLAR KAFİR"

Alevilere ağıza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki, sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevileri sevmediğini belirtti. Alevilerin kendisini izlememelerini isteyen Tilki, "Alevi diye bir şey yok. Bunlar kafir." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Yakup Tilki'nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları "Yakup Tilki Tutuklansın" etiketini gündem yaptı. Çok sayıda kullanıcı şahsa büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Sosyal medyada Tilki'nin videosuna gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Alevilere dakikalarca hakaretler, küfürler eden Yakup Tilki isimli şahıs TUTUKLANSIN !

Video Alevîlere yönelik aşırı küfür içermektedir. Hiç kimse kimsenin inancınaküfredemez!

Alevi değilsin ki sana ne oluyor dediler. İnsan değilsin ki sana nasıl anlatayım dedim..

değilsin ki sana ne oluyor dediler. İnsan değilsin ki sana nasıl anlatayım dedim.. Mezhepler üzerinden kışkırtıcılık yapmak. Tasması çözülmüş yerli yersiz hakaret edenlere karşı birlik olmak, can olmak zorundayız.

Bu şahıs resmen provokasyon yapıyor. Gereği yapılsın.

Bu Mahluk Yaratığa Cevap Vermek İçin Alevi Olmak Şart Değil... İnsan Olmak Yeterli...

Türk olmaktan gurur duyan bir Alevi olarak Yakup Tilki isimli bu şahıstan şikayetçiyim.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup T. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan soruşturma açıldığını belirterek, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek' suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

ÖMER ÇELİK: ALEVİ KARDEŞLERİMİZ CANLARIMIZDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.