Canlı yayına topladığı 900 işçiyi "İyi çalışmıyorsunuz" diyerek işten kovdu

Çok uluslu olarak faaliyet gösteren bir ipotek firmasının sahibi CEO'su olan Vishal Garg, daha önceden duyurduğu küçülme planını sıra dışı bir şekilde uyguladı. Garg, çalışanlarına toplantı yapacaklarını söyleyip zoom üzerinden bir araya getirdi. Çalışanlar, şirketin yeni politikasıyla ilgili bir haber beklerken, hayatlarının en üzücü haberler inden birini aldı.

900 KİŞİYİ İŞTEN KOVDU

CEO Garg, kendisini merakla bekleyen işçilere haberi verdi ve 900 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Bu haberi duyan işçiler, büyük bir şaşkınlık içinde küfür etmeye başladı. Garg, küçülme planının daha önceden duyurduğunu ve yılbaşı gelmeden bu haberi işçilerle paylaşması gerektiğini dile getirdi.

"İŞTEN ÇIKARILANLAR İYİ ÇALIŞMIYORDU"

Garg, işçilerin kovulma nedenini de açıkladı. Buna göre işçilerin iyi çalışmadığını söyleyen Garg, "Muhtemelen bunu duymak istemiyorsunuz. Ancak bu toplantıya katılmışsanız, işten kovulmuşsunuzdur. İşten çıkarılanlar iyi performans göstermedikleri için işten çıkarılıyorlar" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN DEĞERİ 7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Diğer yandan şirketin büyüme verileri de Garg'ın açıklamalarıyla ters düştü. Çünkü şirket geçen hafta kasasına giren 750 milyon dolarla birlikte, toplam değerini 7 milyar dolara çıkardı.

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