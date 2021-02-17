Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu

17.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:11

Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayın açıp uyudu. Bu sırada sesli mesaj özelliğini aktif yaptı. Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu. İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yapınca, genç adam uyuyarak 16 bin dolar yani 111 bin TL kazandı.

Video oyunu odaklı canlı yayın platformu olan Twitch oldukça ilginç bir yayına ev sahipliği yaptı. Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu.

UYANDIRMAK İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Tech Times'ta yer alan habere göre, Los Angelas'ta yaşayan 26 yaşındaki Andy, "Text-to-speech" olarak bilinen sesli komut özelliğini aktif hale getirdi. Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu. İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yaptı.

111 BİN TL KAZANDI

Asian Andy'yi uyandırmak için o kadar çok bağış yapıldı ki yayıncı uyuduğu anlarda 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı. Ancak uyuyarak para kazanan ilk yayıncı elbette Asian Andy değil. Alex Shannon isimli bir yayıncı da lüks yerlerde uyuyarak geçtiğimiz dönemde hatrı sayılır bir gelir elde etmişti.

Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Hande Erçel Prens Harry Demet Akalın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Metin Oktay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Terör Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:11:08. #1.16#
title