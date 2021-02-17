Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu

Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don

Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayın açıp uyudu. Bu sırada sesli mesaj özelliğini aktif yaptı. Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu. İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yapınca, genç adam uyuyarak 16 bin dolar yani 111 bin TL kazandı.

Video oyunu odaklı canlı yayın platformu olan Twitch oldukça ilginç bir yayına ev sahipliği yaptı. Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu.

UYANDIRMAK İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Tech Times'ta yer alan habere göre, Los Angelas'ta yaşayan 26 yaşındaki Andy, "Text-to-speech" olarak bilinen sesli komut özelliğini aktif hale getirdi. Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu. İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yaptı.

111 BİN TL KAZANDI

Asian Andy'yi uyandırmak için o kadar çok bağış yapıldı ki yayıncı uyuduğu anlarda 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı. Ancak uyuyarak para kazanan ilk yayıncı elbette Asian Andy değil. Alex Shannon isimli bir yayıncı da lüks yerlerde uyuyarak geçtiğimiz dönemde hatrı sayılır bir gelir elde etmişti.