Canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar hayvan pazarına sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

Pazarda kurbanlık hayvan satan Vahap Koç, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Koç, bayrama katar elindeki hayvanların tamamını satmayı hedeflediğini belirterek, "20 büyükbaş hayvan sattım, Allah berekete versin, 8 hayvanım kaldı. Onları da akşama kadar satarım." diye konuştu.

Nakliyatçı Çoşkun Yılmaz da bayram dolayısıyla işlerinin açıldığını dile getirerek, "Kurban satışları iyi, çok şükür bizde kazanıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş