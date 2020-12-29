İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar
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İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

29.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:44
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

Manisa'nın Soma ilçesinde üç adet güvercin kimliği belirsiz kişilerce poşete konularak çöpe atıldı. Belediye ekiplerinin dikkati sayesinde güvercinler bulunduğu çöp kutusundan çıkarılarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.

İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürüten Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinde hareket eden bir şeyler olduğunu tespit etti.

İŞÇİLER GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Çöp konteynerinin içinde poşetle bağlanmış 3 adet güvercin gören işçiler gözlerine inanamadı. Hemen poşetten çıkarılan ıslanmış güvercinler, işçilerin aracında kurutulduktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Soma Belediyesi temizlik işçileri, geçtiğimiz günlerde de çöp konteynerinde kafası çay kutusuna sıkışan kediyi fark etmiş ve hayatını kurtarmıştı.

İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:44:48. #1.15#
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