CANLI: Dünyanın en büyük ekonomilerini buluşturan G7 Zirvesi'nde yaşananlar

CANLI: Dünyanın en büyük ekonomilerini buluşturan G7 Zirvesi'nde yaşananlar

24.08.2019 18:15
CANLI: Dünyanın en büyük ekonomilerini buluşturan G7 Zirvesi'nde yaşananlar

Dünya'nın en büyük ekonomilerinden yedisini her yıl bir araya getiren G7 zirvesi, Fransa'nın Biarritz kasabasında yapılıyor.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada, ekonomik eşitsizlik, ticaret savaşları, küresel ısınma, uluslararası güvenlik, İran'ın nükleer enerji programı ve Amazon Ormanları'ndaki yangınlar gibi konuları masaya yatırıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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