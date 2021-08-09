Canlı bomba nerede yakalandı? Hangi şehirde canlı bomba yakalandı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası canlı bomba hakkında Canlı bomba nerede yakalandı? Hangi şehirde canlı bomba yakalandı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.