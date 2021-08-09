Canlı bomba nerede yakalandı? Hangi şehirde canlı bomba yakalandı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası canlı bomba hakkında Canlı bomba nerede yakalandı? Hangi şehirde canlı bomba yakalandı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.
Canlı bomba nerede yakalandı? Hangi şehirde canlı bomba yakalandı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.
CANLI BOMBA NEREDE YAKALANDI?
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bombalı eylem hazırlığındaki Suriye uyruklu terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Canlı bomba şüphelisinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği şahsın, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.